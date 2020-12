Virus in Campania, oltre 1900 guariti e 55 deceduti (Di sabato 5 dicembre 2020) Campania. Sono 1.521 i positivi di oggi su 18.636 tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi del 5 dicembre. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.521 di cui: Asintomatici: 1.383 Sintomatici: 138 Tamponi del giorno: 18.636 Totale positivi: 163.741 Totale tamponi: 1.677.237 ?deceduti: 55 (*) Totale deceduti: 1.958 guariti: 1.961 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 5 dicembre 2020). Sono 1.521 i positivi di oggi su 18.636 tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di oggi del 5 dicembre. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.521 di cui: Asintomatici: 1.383 Sintomatici: 138 Tamponi del giorno: 18.636 Totale positivi: 163.741 Totale tamponi: 1.677.237 ?: 55 (*) Totale: 1.958: 1.961 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - infoitinterno : Campania zona arancione: niente luminarie né turisti, il virus si abbatte sul Natale - Antonio05749416 : @Sofiajeanne @OttoemezzoTW Se stiamo in queste condizioni la colpa non è del governo ma delle regioni che questa es… - MariaSemeraro19 : @nonelarena A quando una bella foto della mole Antonelliana e del Duomo di Milano che sputano virus? NON SUCCEDERÀ… - AnnaAlbarano : @fanpage Mi piaceva ma da quando il direttore di fanpage fa comunella con Giletti e De Magistris contro la Campania… -