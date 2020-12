Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 5 DICEMBREORE 12:20 UMBERTO VERINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A24. ATTENZIONE ALLA GUIDA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA AVUTO LUOGO TRA I CASELLI DI CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONEDISAGI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DEI CASTELLINI QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA FRATELLI BANDIERA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIASIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULLA 156 ...