Supera l' esame di fisica con 30 e lode mentre è ricoverato per Covid

AGI - Era ricoverato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore perché malato di Covid. Ma proprio dalla sua stanza dell'ospedale ha sostenuto ugualmente un esame di fisica per il corso di laurea in ingegneria elettronica. E lo ha brillantemente Superato, tanto che il professore universitario lo ha premiato con un trenta e lode. È la bella storia di Paolo Paolicchi, 44 anni, di Seravezza, comune dell'entroterra versiliese, iscrittosi tempo fa all'università dopo che non era riuscito a laurearsi al termine delle scuole superiori. Contagiato da coronavirus, dal 26 novembre è stato costretto a ricorrere al ricovero in ospedale dopo una settimana di febbre alta. Nonostante le difficoltà, non ha però voluto rinunciare all'esame di fisica al quale si era ...

È la bella storia di Paolo Paolicchi, 44 anni, di Seravezza, comune dell'entroterra versiliese, che si era iscritto all'università dopo che non era riuscito a laurearsi al termine delle scuole superio ...

