Sampdoria, né Ramirez né Gabbiadini: la spalla di Quagliarella è un’altra (Di sabato 5 dicembre 2020) Ranieri potrebbe affidarsi a Candreva durante la sfida contro il Milan: l’esterno della Sampdoria è il favorito rispetto a Ramirez e Gabbiadini La Sampdoria potrebbe cambiare volto ma non interpreti durante la sfida contro il Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Il favorito al fianco di Fabio Quagliarella è attualmente Antonio Candreva, reduce dal primo gol in blucerchiato siglato nella trasferta all’Olimpico Grande Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Ranieri potrebbe affidarsi a Candreva durante la sfida contro il Milan: l’esterno dellaè il favorito rispetto aLapotrebbe cambiare volto ma non interpreti durante la sfida contro il Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Il favorito al fianco di Fabioè attualmente Antonio Candreva, reduce dal primo gol in blucerchiato siglato nella trasferta all’Olimpico Grande Torino. Leggi su Calcionews24.com

clubdoria46 : #Sampdoria, #Verre e #Ramirez verso la bocciatura contro il #Milan #samp #sampmilan #sampdoriamilan - clubdoria46 : #SampdoriaMilan, #Ramirez e #Verre verso l'esclusione dai titolari. E' giusto secondo voi? Like - Sì Retweet - No,… - calciocheck : Una delusione per ogni squadra di Serie A (2) Milan: Calhanoglu Napoli: Di Lorenzo Parma: Cornelius Roma: *error 40… - infoitsport : Buon compleanno, Ramirez: le migliori giocate alla Sampdoria – VIDEO - infoitsport : Sampdoria, Verre come Ramirez: occasione sfumata -