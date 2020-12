Maldive "all you can stay". Al prezzo di una pensione resti in un resort tutto il 2021 (Di sabato 5 dicembre 2020) Con 30 mila dollari per due persone, circa 25.200 euro, si può restare in un resort alle Maldive per tutto il 2021. La proposta che arriva dall’Anantara Veli Maldives resort, a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, è un modo per mettere un freno alle perdite dovute alla pandemia globale. Il pacchetto vacanze in chiave “all you can stay” funziona esattamente come le famose formule “all you can eat” dei ristoranti, con la differenza che in questo caso si può scegliere di prolungare, interrompere e riprendere la propria vacanza praticamente a piacimento per tutto il 2021. L’offerta comprende non solo il pernottamento in un bungalow privato affacciato direttamente sull’idilliaco mare delle Maldive, ma anche le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Con 30 mila dollari per due persone, circa 25.200 euro, si può restare in unalleperil. La proposta che arriva dall’Anantara Veli, a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, è un modo per mettere un freno alle perdite dovute alla pandemia globale. Il pacchetto vacanze in chiave “all you can” funziona esattamente come le famose formule “all you can eat” dei ristoranti, con la differenza che in questo caso si può scegliere di prolungare, interrompere e riprendere la propria vacanza praticamente a piacimento peril. L’offerta comprende non solo il pernottamento in un bungalow privato affacciato direttamente sull’idilliaco mare delle, ma anche le ...

Con 30 mila dollari per due persone, circa 25.200 euro, si può restare in un resort alle Maldive per tutto il 2021 ...

“Si vendono sogni E viaggi low cost“

"Chiamateci venditori di sogni. E cos’altro potremmo essere in questo momento che ci chiudono il mondo, nemmeno una vacanza a Viareggio si può vendere“. Renza Petroni esprime tutta la rappia di una ca ...

Con 30 mila dollari per due persone, circa 25.200 euro, si può restare in un resort alle Maldive per tutto il 2021