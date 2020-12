L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki è stata rimandata a domenica (Di sabato 5 dicembre 2020) L’udienza per decidere sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso febbraio al Cairo e accusato di propaganda sovversiva, è stata rimandata a domenica 6 dicembre. Lo ha comunicato su Leggi su ilpost (Di sabato 5 dicembre 2020)per decidere suldiGeorge, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso febbraio al Cairo e accusato di propaganda sovversiva, è6 dicembre. Lo ha comunicato su

amnestyitalia : Domani si terrà l'ennesima udienza per la custodia cautelare di Patrick Zaki, in carcere da oltre 9 mesi. Dopo il r… - ilpost : L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki è stata rimandata a domenica - Nino18865453 : RT @RiccardoNoury: L'udienza di #PatrickZaki convocata per oggi è stata rinviata a domani, domenica 6. #freepatrickzaki - old_marlet : RT @PossibileIt: Dovrebbe tenersi oggi l'udienza per il rinnovo delle misure cautelari per #PatrickZaki: prevista per gennaio, è stata anti… - Carlopodaliri : RT @RiccardoNoury: L'udienza di #PatrickZaki convocata per oggi è stata rinviata a domani, domenica 6. #freepatrickzaki -

Ultime Notizie dalla rete : L’udienza per Egitto: Eipr, udienza su rinnovo carcerazione Zaki slitta a domani Affaritaliani.it