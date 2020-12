Lorella Cuccarini bocciata in RAI torna tra i banchi di scuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova avventura per Lorella Cuccarini che lascia la Rai dopo quasi 10 anni ininterrotti, la showgirl torna tra i banchi di scuola. Lorella Cuccarini (Instagram)Da qualche giorno è iniziata la nuova edizione di Amici, uno dei programmi di punta di Mediaset che da anni raccoglie milioni di fans in tutta Italia. Canale 5 è la casa di quello che è uno dei prodotti a marchio di Maria De Filippi, di sicuro affidamento. Tanti gli artisti che negli anni si sono succeduti edizione dopo edizione, personaggi che spesso sono riusciti ad andare oltre, riuscendo a raggiungere grande popolarità nel mondo della musica così come nel mondo della danza. Da Alessandra Amoroso, passando per Emma Marrone o anche Denis Fantina, Valerio Scanu, i The Kolors, insomma quando si ... Leggi su kronic (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova avventura perche lascia la Rai dopo quasi 10 anni ininterrotti, la showgirltra idi(Instagram)Da qualche giorno è iniziata la nuova edizione di Amici, uno dei programmi di punta di Mediaset che da anni raccoglie milioni di fans in tutta Italia. Canale 5 è la casa di quello che è uno dei prodotti a marchio di Maria De Filippi, di sicuro affidamento. Tanti gli artisti che negli anni si sono succeduti edizione dopo edizione, personaggi che spesso sono riusciti ad andare oltre, riuscendo a raggiungere grande popolarità nel mondo della musica così come nel mondo della danza. Da Alessandra Amoroso, passando per Emma Marrone o anche Denis Fantina, Valerio Scanu, i The Kolors, insomma quando si ...

