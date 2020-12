Liguria, riaperta l'autostrada A7: era stata chiusa dopo una forte nevicata (Di sabato 5 dicembre 2020) commenta Twitter E' stata riaperta l'autostrada A7 Genova-Milano, rimasta chiusa venerdì a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico è tornato regolare in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) commenta Twitter E'l'A7 Genova-Milano, rimastavenerdì a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico è tornato regolare in ...

