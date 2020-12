La meditazione della gentilezza per vivere a lungo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 5 dicembre 2020) «La mia religione è molto semplice, la mia religione è la gentilezza». Queste parole dette dal Dalai Lama mettono in luce il valore spirituale della gentilezza. «Una condizione esistenziale che implica consapevolezza e che porta alla felicità nella sua accezione più pura, libera dal fare e dall’avere», dice Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, di meditazione e in particolare di meditazione della gentilezza. «La felicità non è una scelta, noi scegliamo perché la nostra condizione d’essere è la felicità».