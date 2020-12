Inter-Bologna | Conte | “In campo con la giusta determinazione”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Antonionel post partita di, match della decima giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 3 a 1 contro il, e valido per la decima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Il gol delè arrivato in maniera inaspettata: potevamo e dovevamo fare meglio. A volte abbiamo riaperto partite che stavamo dominando, e venivamo da una cattiva esperienza proprio con loro a luglio. Oggi eravamo determinati, attenti. I ragazzi sanno che devono tenere la soglia di attenzione sempre molto alta, perché in questo modo è difficile giocare contro di noi. Ma se molliamo un attimo, concediamo”. Nelle ultime gare, al ...