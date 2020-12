Inter-Bologna 3-1 | highlights | voti e tabellino

(Di sabato 5 dicembre 2020) della partita di San Siro che ha concluso gli anticipi della 10^ giornata di Serie A3-1: non sappiamo ancora se l’sia uscita definitivamente dalla mini crisi della scorse settimana. Ma intanto trova la terza vittoria di fila, si rilancia in classifica e ritrova Hakimi. Il marocchino, L'articolo proviene da Inews.it.

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie o una foto con il Christmas Jumper nerazzurro e potrai vederti sui led dello stadio… - sportli26181512 : Hakimi dedica il gol in Inter-Bologna ad Abarhoun: giocatore marocchino morto a 31 anni: Doppietta per l'esterno co… - Italpress : Lukaku e doppietta Hakimi, Inter-Bologna 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

hristian Eriksen non è tra le grazie di Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter ha inserito il talentuoso danese durante lo scontro con il Bologna, valido per la decima giornata della Serie A 2020/2021 ...PAGELLE INTER HANDANOVIC 6.5 Non si fa beffare dalle conclusioni da fuori del Bologna. SKRINIAR 6 Deve stare attento ai tentativi di Barrow. DE VRIJ 6 Zero svarioni fino al gol ...