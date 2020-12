Il Time in copertina: "Addio 2020, il peggiore anno di sempre" (Di sabato 5 dicembre 2020) “Il peggior anno di sempre”: il settimanale americano Time saluta così, senza alcun rimpianto, il 2020 segnato dall’incubo della pandemia. “Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere”, è l’incipit dell’articolo di apertura firmato dalla critica cinematografica Stephanie Zacharek, nel numero in uscita il 14 dicembre. Nella copertina, a sfondo bianco, campeggia un 2020 in nero a caratteri cubitali segnato da una croce rossa. “Ci sono stati anni peggiori nella storia degli Stati Uniti, e certamente anni peggiori nella storia del mondo, ma la maggior parte di noi oggi in vita non ha visto niente di simile”, scrive Zacharek, ricordando che bisognerebbe avere “più di 100 anni per ricordare la devastazione della Prima guerra mondiale e la pandemia influenzale ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) “Il peggiordi”: il settimanale americanosaluta così, senza alcun rimpianto, ilsegnato dall’incubo della pandemia. “Questa è la storia di unche non vorrai mai rivedere”, è l’incipit dell’articolo di apertura firmato dalla critica cinematografica Stephanie Zacharek, nel numero in uscita il 14 dicembre. Nella, a sfondo bianco, campeggia unin nero a caratteri cubitali segnato da una croce rossa. “Ci sono stati anni peggiori nella storia degli Stati Uniti, e certamente anni peggiori nella storia del mondo, ma la maggior parte di noi oggi in vita non ha visto niente di simile”, scrive Zacharek, ricordando che bisognerebbe avere “più di 100 anni per ricordare la devastazione della Prima guerra mondiale e la pandemia influenzale ...

Gitanjali Rao, una quindicenne scienziata di razza

A un anno di distanza, Time ha scelto di mettere in copertina Gitanjali Rao, 15enne di Denver, Colorado, come “kid of the year”. Scelta tra un gruppo di 5mila ragazzi, è scienziata e inventrice: un ...

