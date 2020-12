GF Vip: Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandonano il gioco (Di sabato 5 dicembre 2020) Due abbandoni pesano sulla casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di tornare a casa per passare il Natale con le loro famiglie decidendo così di ritirarsi definitivamente dal gioco. Ieri sera è stata una puntata di grandi emozioni nella casa del Gf Vip. Come anticipato da Alfonso Signorini, a seguito L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 5 dicembre 2020) Due abbandoni pesano sulla casa del GF Vip.hanno deciso di tornare a casa per passare il Natale con le loro famiglie decidendo così di ritirarsi definitivamente dal. Ieri sera è stata una puntata di grandi emozioni nella casa del Gf Vip. Come anticipato da Alfonso Signorini, a seguito L'articolo proviene da Leggilo.org.

