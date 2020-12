F1 | risultati e classifica FP3 GP Sakhir | Max Verstappen chiude in testa | Bottas 2° Ferrari nelle retrovie

(Di sabato 5 dicembre 2020) Maxha firmato il miglior tempoprove libere 3 del GP del2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. L’olandese della Red Bull ha timbrato un superlativo 54.064 e ha chiuso inalladei tempi con 0.206 di vantaggio sul finlandese Valtteri(Mercedes) e 0.363 sul francese Pierre Gasly (AlphaTauri). Soltanto settimo il britannico George Russell, che accusa 0.600 di ritardo al volante della Mercedes, compiendo un passo indietro rispetto a quanto fatto ieri. Lesono in chiara difficoltà: Charles Leclerc 13mo a 0.790, Sebastian Vettel 15mo a 0.794. Di seguito ladelle prove libere 3 del GP del2020, ultimo turno prima delle ...

KarmaZF_ : RT @EMME_GAMING_: #CampionatoF12020 Risultati+Classifica Piloti/Costruttori dopo il #GranPremio di #Austria #RedBullRIng 1° #Nikandsnik s… - strillsport : RT @Strill_it: Live Serie B – Tutti i risultati e la nuova classifica - Strill_it : Live Serie B – Tutti i risultati e la nuova classifica - sportface2016 : Filip #Zubcic trionfa nel primo slalom gigante maschile della stagione di Coppa del Mondo 2020/2021 - sportface2016 : #SakhirGP | L'ordine di arrivo di gara-1: #Ilott 6°, #Schumacher 7°. La battaglia per il titolo è ancora aperta -

Ultime Notizie dalla rete : risultati classifica

Juventus News 24

Leggi Corriere dello Sport su tutti i tuoi dispositivi. Abbonati per rimanere sempre aggiornato, ovunque tu sia, su PC, Tablet e Smartphone ...In Serie A sempre più squadre si stanno dotando di strutture interne per produrre video e contenuti, utili per motivi diversi ...