Edizione straordinaria | il docufilm di Walter Veltroni su Rai 3

Edizione straordinaria è un racconto emotivo dell'Italia e del mondo attraverso le edizioni straordinarie dei notiziari Rai, dal 1954 ad oggi, nel mondo sospeso dalla pandemia. Questo il documentario di Walter Veltroni che Rai Cultura propone sabato 5 dicembre alle 21.45 su Rai 3. In un'ora e mezza verranno ripercorsi i momenti esatti in cui gli italiani hanno appreso i grandi eventi che cambiato il corso della storia contemporanea, fissati dalle immagini giunte da tutto il mondo, tramite i circuiti dell'informazione internazionale, e per questo divenute simboliche per il Paese e gli italiani. Un approfondito lavoro di ricerca negli archivi Rai, nel rispetto della prima versione della notizia data ai telespettatori, consente di far rivivere quell'impatto emotivo, anche a chi non l'ha vissuto, scoprendo, in controluce, ...

Ultime Notizie dalla rete : Edizione straordinaria Su Rai3 ''Edizione Straordinaria'': i Tg che fanno storia RAI - Radiotelevisione Italiana Alghero: Monumenti Aperti diventa maggiorenne - Online l'edizione 2020

“Monumenti aperti” si presenta alla città di Alghero con un’ edizione digitale straordinaria. Se dalle difficoltà possono nascere nuove opportunità, Monumenti Aperti 2020 ne è un esempio. La più impor ...

Spopola il documentario su Alida Valli

Ha successo e fa parlare di sé in tv e sul web Alida di Mimmo Verdesca, documentario dedicato alla vita straordinaria della leggendaria attrice italiana e comasca di adozione Alida Valli. Dopo la pres ...

