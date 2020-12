È in radio “Triangolo” | il singolo di Attilio Fontana

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 5 dicembre 2020) “Lui chi è? Come mai l’hai portato con te?”, in quanti vorremmo fare questa domanda al pipistrello di Wuhan? “Lui chi è?”, è una frase che ci ha storditi latentemente se pensiamo a questo periodo della vita, soprattutto se rivolta al grande intruso, questo virus indesiderato che è entrato nella nostra intimità costringendoci a travestirci, a mascherarci, a cambiare abitudini e consuetudini rendendoci schiavi di una perversione “sadico cosmica” mai conosciuta fino ad ora. Per questo, cercando di ritrovare la giusta leggerezza, ha deciso di pubblicare come“locomotiva” di “Sessioni Segrete”, il suo nuovo album acustico, ildi Renato Zero in una versione “club” che ci riporta languidamente in un’atmosfera fumosa, come a sentire nostalgia della musica “vera”, quella dal vivo, ...