Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro (Di sabato 5 dicembre 2020) festa in una casa di ieri sera, con cena e balli con 11 invitati. I hanno chiamato i ed è scattata per i commensali la di 5.280 euro. Il blitz dei militari dell'Arma è scattato in un'abitazione a ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020)in unadi ieri sera, con cena e balli con 11 invitati. I hanno chiamato i ed èta per i commensali la di 5.280. Il blitz dei militari dell'Arma èto in un'abitazione a ...

oss_romano : #5dicembre #anticipazioni #giornatavolontariato Card. Krajewski Inviato 100° Arcidiocesi di Lódz Card. Piacenza… - IlContiAndrea : #Amadeus “Sono già arrivate 300 canzoni nessuna canzone parla di Covid, grazie a Dio. E un centinaio sono davvero b… - pdnetwork : Roma, Via del corso oggi pomeriggio. Se non collaboriamo tutti, sarà più complicato uscire da questa situazione.… - pantanac : RT @oss_romano: #5dicembre #anticipazioni #giornatavolontariato Card. Krajewski Inviato 100° Arcidiocesi di Lódz Card. Piacenza su #Cov… - ADM_assdemxmi : RT @fam_cristiana: Il Discorso alla Città dell'arcivescovo di Milano #Delpini per la festa di Sant'Ambrogio: «C’è un’emergenza spirituale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro Il Messaggero Festa privata in un appartamento, maxi multa dei Carabinieri

VERONA - I carabinieri della compagnia di Verona, nella serata di venerdì 4 dicembre, al fine di prevenire forme di assembramento e aggregazione di persone per il contenimento dell'emergenza ...

Coronavirus Bari, focolaio nella rssa Club del Nonno: 11 decessi e 53 positivi

Sale il numero dei decessi e delle persone che sono risultate positive nel centro per anziani Club del Nonno di Poggiofranco.

VERONA - I carabinieri della compagnia di Verona, nella serata di venerdì 4 dicembre, al fine di prevenire forme di assembramento e aggregazione di persone per il contenimento dell'emergenza ...Sale il numero dei decessi e delle persone che sono risultate positive nel centro per anziani Club del Nonno di Poggiofranco.