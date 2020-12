Coronavirus, ordinanza di Giani: Toscana arancione, ma ci si può spostare in altri comuni (Di sabato 5 dicembre 2020) Sarà possibile spostarsi in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto, e per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri). E tutti gli altri casi Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) Sarà possibile spostarsi inlimitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto, e per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri). E tutti glicasi

RegioneLazio : CORONAVIRUS: FIRMATA NUOVA ORDINANZA PER PROROGA CHIUSURE GRANDI SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN PREFESTIVI E… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - agenziaimpress : #Coronavirus. #Toscana in zona arancione, le deroghe agli spostamenti nell’ordinanza del presidente @EugenioGiani… - GianfrancoDIB : Coronavirus: nuova stretta di Bardi con apposita ordinanza -