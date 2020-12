Confidenze al tempo del tempo scontento

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 dicembre 2020) Noi in Italia sappiamo mantenere un segreto. Questa è la notizia. Altra non ce n’è. Che non ci sia altra notizia: sta qui la reticenza ossia il segreto. Noi in Italia sappiamo morderci la coda. Ma la mia coda m’è scappata dal morso, scodinzola come un pennello, scrive nell’aria quel che qui sto cantando, lo svelamento del nostro segreto: le emittenti non trasmettono più. Tutti lo sappiamo, nessuno ha il coraggio di dirlo, tutti hanno la forza di mantenere il segreto. Per esempio di sera, nell’ora dei massimi ascolti e delle massime e minime prediche, nell’ora delle copertine dei libri degli ospiti in studio, nell’ore delle sapienze contraddittorie, nell’ora delle linee disturbate, nell’ora degli inviati sul campo, ecco, in quelle ore, non più vanno in onda belle immagini e voci e copertine e campi, no, in quelle ore niente onde, in quelle ore cade la neve, è caduta anche in agosto, è ...