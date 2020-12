Caso Meredith, Rudy Guede esce dal carcere: laureato con lode, lavorerà alla Caritas (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 33enne ivoriano Rudy Guede, l’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali e può quindi uscire dal carcere di Viterbo. Guede sta finendo di scontare la sua condanna a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio, inflitta nel 2010 con rito abbreviato. Il Tribunale di sorveglianza, che ha concesso la libertà al trentenne, nella motivazione del provvedimento ha parlato di un percorso di reinserimento particolarmente avanzato. Una decisione diversa da quella dello scorso anno, quando l’affidamento ai servizi sociali fu rigettato e il Tribunale di sorveglianza gli concesse la semilibertà. “Continuerà a studiare e a fare volontariato alla Caritas di Viterbo e non rientrerà in cella”, ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 33enne ivoriano, l’unico condannato per l’omicidio diKercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali e può quindi uscire daldi Viterbo.sta finendo di scontare la sua condanna a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio, inflitta nel 2010 con rito abbreviato. Il Tribunale di sorveglianza, che ha concesso la libertà al trentenne, nella motivazione del provvedimento ha parlato di un percorso di reinserimento particolarmente avanzato. Una decisione diversa da quella dello scorso anno, quando l’affidamento ai servizi sociali fu rigettato e il Tribunale di sorveglianza gli concesse la semilibertà. “Continuerà a studiare e a fare volontariatodi Viterbo e non rientrerà in cella”, ...

