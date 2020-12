Branchini: “Non c’è più l’obbligo di riscatto per Cutrone. Prestito secco con diritto stabilito” (Di sabato 5 dicembre 2020) Giovanni Branchini, procuratore di Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, in un’intervista a TMW Radio, ha parlato così del suo assistito: “Adesso c’è una novità formale. Si è fatto riferimento a un accordo presente sul contratto di Cutrone, l’ho voluto togliere. Mi riferisco all’obbligo di riscatto basato su un certo numero di partite da giocare, il Prestito oggi è secco e libero con una condizione di riscatto già fissata che potrebbe essere rinegoziata. Il Prestito aveva un valore di 3 milioni, mentre il riscatto di 16 milioni suddivisi in due anni. Prima del covid era un contratto gradito da tutti. Oggi non c’è più questa clausola dell’obbligo di riscatto, ultimamente mi sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Giovanni, procuratore di Patrick, attaccante della Fiorentina, in un’intervista a TMW Radio, ha parlato così del suo assistito: “Adesso c’è una novità formale. Si è fatto riferimento a un accordo presente sul contratto di, l’ho voluto togliere. Mi riferisco aldibasato su un certo numero di partite da giocare, iloggi èe libero con una condizione digià fissata che potrebbe essere rinegoziata. Ilaveva un valore di 3 milioni, mentre ildi 16 milioni suddivisi in due anni. Prima del covid era un contratto gradito da tutti. Oggi non c’è più questa clausola deldi, ultimamente mi sono ...

