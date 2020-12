Bari-Avellino, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario (Di sabato 5 dicembre 2020) Bari-Avellino in diretta tv e streaming. La sfida di Serie C del prossimo 20 dicembre è già entrata nel vivo. Infatti, la Lega Pro ha diramato ufficialmente le partite che verranno trasmesse anche in chiaro su Rai Sport e dunque disponibili in live alla visione degli appassionati. Tra queste, appunto la super sfida tra le due formazioni.Bari-Avellino, dove vederla in diretta e streamingcaption id="attachment 1060615" align="alignnone" width="615" Bari-Avellino (twitter Bari)/captionBari-Avellino, sfida che si disputerà il prossimo 20 dicembre tra le due formazioni sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020)intv e. La sfida di Serie C del prossimo 20 dicembre è già entrata nel vivo. Infatti, la Lega Pro ha diramato ufficialmente le partite che verranno trasmesse anche in chiaro su Rai Sport e dunque disponibili in live alla visione degli appassionati. Tra queste, appunto la super sfida tra le due formazioni.incaption id="attachment 1060615" align="alignnone" width="615"(twitter)/caption, sfida che si disputerà il prossimo 20 dicembre tra le due formazioni sarà trasmessa intelevisiva in chiaro per ...

SERIE C: BARI-AVELLINO IN DIRETTA SU RAI SPORT

Il 20 dicembre, la gara tra Bari e Avellino, sarà trasmessa dalla Radi con fischio d'inizio programmato per le ore 15.00.

