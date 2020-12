A Napoli una piazza dedicata a Ippocrate, in memoria dei medici caduti contro il Covid-19 (Di sabato 5 dicembre 2020) La Commissione consultiva per la toponomastica cittadina del Comune di Napoli, oltre al cambio di denominazione dello stadio cittadino, da qualche giorno intitolato a Diego Armando Maradona, ha ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) La Commissione consultiva per la toponomastica cittadina del Comune di, oltre al cambio di denominazione dello stadio cittadino, da qualche giorno intitolato a Diego Armando Maradona, ha ...

annatrieste : Uomo tu lavorerai con gran sudore, donna tu partorirai con gran dolore, tifoso del Napoli tu non passerai mai un gi… - CarloCalenda : Il punto non è l’ignoranza, ma l’assertività associata all’ignoranza. Avete una bella espressione a Napoli: Ciuccio… - GDF : #GDF #Napoli: sequestrata una tonnellata e mezzo di #botti illegali e 600 litri di #gasolio di #contrabbando.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Ricorso del Napoli, ipotesi di una sentenza entro Natale per giocare entro il 13 gennaio, altrimenti ricor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Ricorso del Napoli, ipotesi di una sentenza entro Natale per giocare entro il 13 gennaio, altrimenti ricor… -