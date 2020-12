Via Lattea, ecco la nuova mappa 3D: quasi due miliardi di stelle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Via Lattea: il nuovo catalogo della missione Gaia (cui hanno partecipato anche scienziati italiani) rappresenta la mappa più precisa mai realizzata finora (mostrando oltre 1,81 miliardi di stelle). La bellezza della Via Lattea nella mappa 3D più precisa mai realizzata, rappresentando quasi due miliardi di stelle della nostra galassia: per la precisione 1.811.709.771. Questo straordinario Leggi su 2anews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Via: il nuovo catalogo della missione Gaia (cui hanno partecipato anche scienziati italiani) rappresenta lapiù precisa mai realizzata finora (mostrando oltre 1,81di). La bellezza della Vianella3D più precisa mai realizzata, rappresentandoduedidella nostra galassia: per la precisione 1.811.709.771. Questo straordinario

