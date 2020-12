'Stadio Maradona, no! Un doloroso colpo di spugna. Resti intitolato a San Paolo' (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Lo Stadio San Paolo Resti al Santo che ci ha portato Gesù! Sento con umiltà la grande responsabilità di dirvelo", recita nella sua lettera al Prefetto di Napoli, don Tonino Palmese. E ora c'è chi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) "LoSanal Santo che ci ha portato Gesù! Sento con umiltà la grande responsabilità di dirvelo", recita nella sua lettera al Prefetto di Napoli, don Tonino Palmese. E ora c'è chi ...

demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - claudioruss : #Napoli ricorda #Maradona all’esterno dello stadio San Paolo - GoalItalia : L'atmosfera fuori allo stadio San Paolo, pronto a diventare Stadio Diego Armando Maradona, è pazzesca ?? La voce di… - unoazero2000 : ma intitolare una via un edificio uno stadio, con il nome di una persona scomparsa, non devono trascorrere 10 an… - PasqualeCacace5 : RT @Corriere: «Stadio Maradona», il no dei parroci: «Diego ci ha dato 2 scudetti, San Paolo la fede» -