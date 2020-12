Pippo Baudo è morto: la fake news spopola su un sito, ma il conduttore non se la prende: “Ci provano ogni anno” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pippo Baudo muore ogni anno. Almeno secondo alcuni siti, dove la morte del conduttore nazionale desta sempre una valanga di click per saperne di più. Peccato, però, che, come oggi, Giuseppe Baudo, 84enne, stia benissimo. Stanco di fare gli scongiuri ogni volta che qualcuno lo dà per morto, il conduttore per antonomasia di Sanremo e non solo accoglie l’ultimo episodio con ironia. Questa volta, però, il sito di gossip ha fatto la fake news con i fiocchi. Ecco perché. Pippo Baudo morto: i dettagli della fake news Il sito di gossip aveva evidenziato ogni più piccolo dettaglio ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020)muoreanno. Almeno secondo alcuni siti, dove la morte delnazionale desta sempre una valanga di click per saperne di più. Peccato, però, che, come oggi, Giuseppe, 84enne, stia benissimo. Stanco di fare gli scongiurivolta che qualcuno lo dà per, ilper antonomasia di Sanremo e non solo accoglie l’ultimo episodio con ironia. Questa volta, però, ildi gossip ha fatto lacon i fiocchi. Ecco perché.: i dettagli dellaIldi gossip aveva evidenziatopiù piccolo dettaglio ...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - Katanesella : Ho letto 'Pippo Baudo' in tendenza e mi è preso un colpo. ?????? Non fatelo mai più! - valerx_ : Pippo Baudo: - NotAnItGirl1 : RT @giallatantogaia: io che leggo io che leggo la notizia della che è una morte di pippo… -