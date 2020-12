Perché nei bambini i sintomi del Covid sono più lievi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Vasi sanguigni più robusti, livelli di vitamina D più elevati e una risposta immunitaria innata più forte. Potrebbero essere questi i principali fattori che contribuiscono a rendere i bambini meno vulnerabili alle condizioni più gravi del nuovo coronavirus. Emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Archives of Disease in Childhood, condotto dagli esperti del Melbourne Children's Research Institute e dell'Università di Friburgo, che hanno identificato differenze fisiologiche specifiche che potrebbero contribuire a spiegare Perché Covid-19 è tendenzialmente meno grave nei bambini. "I pazienti pediatrici hanno anche livelli meno elevati di ACE-2 - osserva Nigel Curtis del Melbourne Children's Research Institute - il recettore che il coronavirus utilizza per infettare le cellule". Il team ha esaminato tutte le ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Vasi sanguigni più robusti, livelli di vitamina D più elevati e una risposta immunitaria innata più forte. Potrebbero essere questi i principali fattori che contribuiscono a rendere imeno vulnerabili alle condizioni più gravi del nuovo coronavirus. Emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Archives of Disease in Childhood, condotto dagli esperti del Melbourne Children's Research Institute e dell'Università di Friburgo, che hanno identificato differenze fisiologiche specifiche che potrebbero contribuire a spiegare-19 è tendenzialmente meno grave nei. "I pazienti pediatrici hanno anche livelli meno elevati di ACE-2 - osserva Nigel Curtis del Melbourne Children's Research Institute - il recettore che il coronavirus utilizza per infettare le cellule". Il team ha esaminato tutte le ...

disinformatico : A tutti i diversamente furbi che teorizzano complotti lunari perché nei video Apollo manca la fiammata al decollo d… - ricpuglisi : Vi faccio notare che i siti di @Corriere, @repubblica e @LaStampa -dopo avere giustamente enfatizzato PER SETTIMANE… - borghi_claudio : Sapete perchè fu scelto come ministro un incompetente come gualtieri? In vista di oggi. Guardate chi fu il relatore… - massipetrone75 : Se vi trasferite da me 25, il 26,e il 31 vi faccio stare fuori senza bisogno di rischiare niente. Vi porto tra gli… - btsarmy_smile20 : RT @italianarmyfam_: ??VLIVE 04.12.20??? ?? Questa è la reazione di Jin quando un’ARMY nei commenti ha chiesto se lui avesse fatto l’esame di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nei Coronavirus, perché i morti non stanno calando? Come vengono conteggiati? Il responsabile del rapporto… Il Fatto Quotidiano