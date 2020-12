PagoBancomat, commissione azzerate per i piccoli acquisti. La sperimentazione durerà almeno due anni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piccola rivoluzione nei pagamenti con il bancomat, nell’ambito della più ampia rivoluzione a favore dei pagamenti digitali sostenuta dal governo. A partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche. L’iniziativa, promossa da Bancomat, leader nel mercato dei pagamenti con carte di debito in Italia – si legge in una nota – coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di negozi, rappresentando quindi uno stimolo importante per la diffusione dei pagamenti digitali. Il progetto – che avrà durata iniziale di due anni in linea con il piano Cashless di Governo, suscettibile ad ulteriore estensione – ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carte PagoBancomat per tutte le operazioni nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piccola rivoluzione nei pagamenti con il bancomat, nell’ambito della più ampia rivoluzione a favore dei pagamenti digitali sostenuta dal governo. A partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, le transazioni effettuate sul circuitoper pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche. L’iniziativa, promossa da Bancomat, leader nel mercato dei pagamenti con carte di debito in Italia – si legge in una nota – coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di negozi, rappresentando quindi uno stimolo importante per la diffusione dei pagamenti digitali. Il progetto – che avrà durata iniziale di duein linea con il piano Cashless di Governo, suscettibile ad ulteriore estensione – ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carteper tutte le operazioni nel ...

