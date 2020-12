Muore neonata in ospedale: la madre non avrebbe chiesto aiuto per paura del Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bambina di 29 giorni è deceduta all’ospedale di Nocera Inferiore, dove era arrivata alcuni giorni prima per via di una grave malnutrizione. Non ce l’ha fatta, la piccola bambina di poco meno di un mese che nei giorni scorsi era stata trasportata all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La piccola era arrivata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bambina di 29 giorni è deceduta all’di Nocera Inferiore, dove era arrivata alcuni giorni prima per via di una grave malnutrizione. Non ce l’ha fatta, la piccola bambina di poco meno di un mese che nei giorni scorsi era stata trasportata all’di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La piccola era arrivata L'articolo proviene da YesLife.it.

