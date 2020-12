Moto2, Joe Roberts: 'I've boosted US interest in the world championship' (Di venerdì 4 dicembre 2020) One of the big surprises of the 2020 Moto2 season was Joe Roberts , the American rider competing with the American Racing Team. His year far exceeded expectations, with numerous podiums and pole ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020) One of the big surprises of the 2020season was Joe, the American rider competing with the American Racing Team. His year far exceeded expectations, with numerous podiums and pole ...

motosprint : #Moto2, Joe #Roberts: “Ho riportato interesse verso il Motomondiale in America” - motosprint : Joe #Roberts e il 'no' a #Aprilia #MotoGP: “Voglio vincere prima in #Moto2” - corsedimoto : MOTOGP - Joe #Roberts ha respinto l'offerta #Aprilia in #MotoGP per tentare l'assalto al titolo #Moto2 con Italtran… - gponedotcom : VIDEO - Joe Roberts: Test a Jerez sulla moto del campione del mondo: L'americano è già in pista con la Moto2 di Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Joe MotoGP, il manager di Joe Roberts: "Aprilia occasione mancata" Corse di Moto Moto2, Joe Roberts: “Ho riportato interesse verso il Motomondiale in America”

In un'intervista pubblicata sul sito del MotoAmerica, il pilota statunitense ha parlato della stagione da poco conclusa e di ciò che si aspetta dal 2021, dove correrà come portacolori del team Italtra ...

Perché Roberts ha detto no ad Aprilia?

Il californiano spiega i motivi per cui ha scelto di portare avanti l’avventura in Moto2™ con l’Italtrans Racing Team per il 2021 ...

In un'intervista pubblicata sul sito del MotoAmerica, il pilota statunitense ha parlato della stagione da poco conclusa e di ciò che si aspetta dal 2021, dove correrà come portacolori del team Italtra ...Il californiano spiega i motivi per cui ha scelto di portare avanti l’avventura in Moto2™ con l’Italtrans Racing Team per il 2021 ...