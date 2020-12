Moda: la sfilata 2020? Corto d'animazione 3D, in digitale e con l'avatar (Di venerdì 4 dicembre 2020) Firenze, 4 dic. (Labitalia) - Il 2020 inaugura l'anno in cui la Moda e il design entrano ufficialmente nel futuro, grazie ad un innovativo progetto degli studenti di Fashion Democracy del corso di Laurea Magistrale in Fashion System Design di Università di Firenze, realizzato con il supporto di Ivan Bellanova, Fashion Stylist e in collaborazione con Manifatture Digitali Cinema Prato di Fondazione Sistema Toscana. Il progetto si chiama Metamorphic Fashion Design ed è un Cortometraggio in animazione 3D, che presenta, in linea con i tempi, collezioni Moda in cui spazi, luoghi, ambienti, personaggi, prodotti e abiti sono realizzati completamente in digitale. La pandemia ha portato un cambiamento nei nostri stili di vita e la necessità di avere sempre più il mondo vegetale all'interno dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Firenze, 4 dic. (Labitalia) - Ilinaugura l'anno in cui lae il design entrano ufficialmente nel futuro, grazie ad un innovativo progetto degli studenti di Fashion Democracy del corso di Laurea Magistrale in Fashion System Design di Università di Firenze, realizzato con il supporto di Ivan Bellanova, Fashion Stylist e in collaborazione con Manifatture Digitali Cinema Prato di Fondazione Sistema Toscana. Il progetto si chiama Metamorphic Fashion Design ed è unmetraggio in3D, che presenta, in linea con i tempi, collezioniin cui spazi, luoghi, ambienti, personaggi, prodotti e abiti sono realizzati completamente in. La pandemia ha portato un cambiamento nei nostri stili di vita e la necessità di avere sempre più il mondo vegetale all'interno dello ...

