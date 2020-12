Il prezzo delle azioni Nestlé al minimo degli ultimi 8 mesi

Leggi su invezz

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Le(SIX: NESN) sono scese di circa il 2,5% questa settimana per penetrare nel supporto chiave a breve termine vicino a 100$. Analisi fondamentale:si impegna a ridurre le emissioni nette, uno dei maggiori produttori di cibo al mondo, ha dichiarato che investirà 3,2 miliardi di franchi svizzeri per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Il primo traguardo è quello di dimezzare le sue emissioni entro il 2030, mentre la società lavorerà solo per utilizzare l’elettricità rinnovabile nei suoi 800 siti globali entro il 2025. L’anno scorso,si è impegnata a zero emissioni nette entro il 2050. Uno dei modi utilizzati per raggiungere questo obiettivo sarà la riduzione dei viaggi d’affari entro il 2022 e l’aumento del numero di marchi “carbon ...