"Il Mes uno strumento inutile e inadatto". Grillo avverte il M5s: ufficiale, il 9 dicembre viene giù tutto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Niente Mes. Questa la strada dettata da Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle in vista del voto in Parlamento del 9 dicembre. Un vero e proprio attacco al governo che, invece, spera nel via libera al Meccanismo europeo di stabilità perché in caso contrario la maggioranza si spaccherebbe. "Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato". E ancora: "Dunque non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli". Peccato che non sia dello stesso parere Luigi Di Maio che, in un retroscena di Repubblica, ha telefonato i pentastellati contrari al prestito europeo chiedendo loro di cambiare idea. Il motivo? Semplice: così facendo Pd ...

Roma, 4 dicembre 2020 - Tora a farsi sentire Beppe Grillo nel dibattito politico ialiano. E scaglia una bordata contro il Mes che da settimane sta agitando le acque all'interno della maggioranza (tra ...

Mes, Grillo “Inadatto, fare pagare Imu a Chiesa e una patrimoniale”

ROMA (ITALPRESS) – “Non starò qui a elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto, ma anche del tutto ...

