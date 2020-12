Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta: “Flavio Briatore si inca**a e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi io mi devo… avvocati, cose” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al “Grande Fratello Vip” continua ad aleggiare il nome di Flavio Briatore. L’imprenditore continua ad essere presente (a sua insaputa) tra i discorsi degli inquilini della Casa di Cinecittà. Nel corso delle ultime due puntate del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha posto l’attenzione su alcuni presunti screzi passati tra Elisabetta Gregoraci (l’ex moglie) e Giulia Salemi. La showgirl accusa l’altra di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti durante alcune vacanze in Sardegna, mentre l’influencer si difende sostenendo di essere stata trattata con snobismo durante quelle stesse vacanze. All’ennesima discussione, la Gregoraci ha sbottato facendo un’allusione neanche troppo velata ai presunti accordi post-matrimoniali tra lei e Flavio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al “Vip” continua ad aleggiare il nome di Flavio. L’imprenditore continua ad essere presente (a sua insaputa) tra i discorsi degli inquilini della Casa di Cinecittà. Nel corso delle ultime due puntate del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha posto l’attenzione su alcuni presunti screzi passati tra(l’ex moglie) e Giulia Salemi. La showgirl accusa l’altra di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti durante alcune vacanze in Sardegna, mentre l’influencer si difende sostenendo di essere stata trattata con snobismo durante quelle stesse vacanze. All’ennesima discussione, lahato facendo un’allusione neanche troppo velata ai presunti accordi post-matrimoniali tra lei e Flavio ...

