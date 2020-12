‘Gf Vip 5’, il nuovo concorrente Filippo Nardi avrebbe trascorso una notte di fuoco con una attuale gieffina: la bomba sganciata a ‘Mattino 5’ (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 si è allungato fino a febbraio e, per dare nuova linfa alla Casa, presto entreranno nuovi vipponi tra cui anche l’ex Iena Filippo Nardi. Pochi minuti fa, a Mattino 5 di Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Alaimo ha lanciato una bomba riguardante proprio Nardi. Alaimo ha svelato che l’uomo avrebbe avuto una storia con Elisabetta Gregoraci: E’ da una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci, diversi anni fa. Il fotografo ha anche chiamato Filippo per avere conferma riguardo le voci sul flirt con la Gregoraci: Ho chiamato Filippo e lui molto elegantemente ha detto che di questa cosa qua non ne vuole parlare, che non parla e non parlerà mai delle storie avute con le ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 si è allungato fino a febbraio e, per dare nuova linfa alla Casa, presto entreranno nuovi vipponi tra cui anche l’ex Iena. Pochi minuti fa, a Mattino 5 di Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Alaimo ha lanciato unariguardante proprio. Alaimo ha svelato che l’uomoavuto una storia con Elisabetta Gregoraci: E’ da una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia durata unacon Elisabetta Gregoraci, diversi anni fa. Il fotografo ha anche chiamatoper avere conferma riguardo le voci sul flirt con la Gregoraci: Ho chiamatoe lui molto elegantemente ha detto che di questa cosa qua non ne vuole parlare, che non parla e non parlerà mai delle storie avute con le ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il nuovo concorrente #FilippoNardi avrebbe trascorso una notte di fuoco con una attuale gieffina: la bo… - fabiofabbretti : Il passo tra il 'deve chiudere' e il 'deve vincere contro Uomini e Donne e GF Vip' in un solo anno è bello grosso.… - marikaj28 : RT @AlessiofFratini: Tanti auguri a una delle migliori concorrenti del GF VIP, alla sua entrata per me era l’ennesima “figlia di”, poi ho s… - blogtivvu : Francesco Oppini lascia il #GFVip dopo la chiamata con mamma Alba Parietti: ecco cosa si sono detti - gionelsuocaos : appreciation tweet per il cast più bello di sempre, perché oggi ci sarebbe stata la finale, e per me il GF vip 5 so… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna