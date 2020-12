Conte in tv agita lo spettro della terza ondata. Firmato il Dpcm: a Natale tutti chiusi in casa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Giuseppe Conte annuncia il Dpcm di Natale a reti unificate, Firmato poco dopo la conferenza. Sarà in vigore da oggi al 15 gennaio 2021. “Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio“. Così il premier introduce il giro di vite per le vacanze di Natale. “La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata”. Ecco il Conte della pandemia: un mix di paternalismo e massicce dosi di allarmismo. Con tanto di presa in giro: “Sarà un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Giuseppeannuncia ildia reti unificate,poco dopo la conferenza. Sarà in vigore da oggi al 15 gennaio 2021. “Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio“. Così il premier introduce il giro di vite per le vacanze di. “La strada per la finepandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di unache potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violentaprima eseconda”. Ecco ilpandemia: un mix di paternalismo e massicce dosi di allarmismo. Con tanto di presa in giro: “Sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte agita Conte in tv agita lo spettro della terza ondata. Firmato il Dpcm: a Natale tutti chiusi in casa Il Primato Nazionale La sciarada Mps agita la maggioranza

Non c’è solo l’emendamento con la proposta di patrimoniale ad essere tornato in pista per le eventuali modifiche alla manovra economica del governo. Fra i ricorsi accettati ci sono anche quelli di Dav ...

Mes, la retromarcia di Silvio Berlusconi agita Forza Italia: "Chiarimento immediato. Perché, dopo mesi a favore?"

Silvio Berlusconi ha deciso di rispettare gli accordi con Matteo Salvini e quindi di allinearsi alla posizione del resto del centrodestra sul no ...

