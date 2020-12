Censis: "Italiani favorevoli alla stretta, ma sono più cattivi e paurosi" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Il Censis registra la scomparsa di 5 milioni di lavoratori e l'aumento della diseguaglianza. "Dopo il Covid saremo peggiori" Capodanno triste, taglio delle spese per regali e cenone e una certezza: dalla pandemia ne usciremo peggiori. Ma otto Italiani su dieci è d'accordo con la stretta di Natale per contenere il contagio. A rivelarlo il 54esimo rapporto del Censis sulla situazione del Paese, quest’anno dedicato all'analisi dell'impatto del Covid sulle nostre vite. Gli Italiani e le feste tristi Al netto della rassegnazione sulle misure restrittive, dal report del Censis non arrivano buone notizie. "In vista del Natale e del Capodanno — si legge nell'analisi dell’istituto di ricerca — il 79,8% degli Italiani chiede di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Ilregistra la scomparsa di 5 milioni di lavoratori e l'aumento della diseguaglianza. "Dopo il Covid saremo peggiori" Capodanno triste, taglio delle spese per regali e cenone e una certezza: dpandemia ne usciremo peggiori. Ma ottosu dieci è d'accordo con ladi Natale per contenere il contagio. A rivelarlo il 54esimo rapporto delsulla situazione del Paese, quest’anno dedicato all'analisi dell'impatto del Covid sulle nostre vite. Glie le feste tristi Al netto della rassegnazione sulle misure restrittive, dal report delnon arrivano buone notizie. "In vista del Natale e del Capodanno — si legge nell'analisi dell’istituto di ricerca — il 79,8% deglichiede di ...

