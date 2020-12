A me lo scontrino, please. (Di venerdì 4 dicembre 2020) È un classico scordarsi di chiedere lo scontrino e poi indignarsi nei confronti di chi non te lo rilascia. Forse per questo l’evasione fiscale sembra un mostro invincibile, come l’Idra dalle sette teste. E non solo per combattere i furbetti dello scontrino che nasce una “Lotteria” – come quella di Capodanno – accompagnata, per le Feste, da un incentivo ad usare le carte di credito. Quest’ultimo si chiama cashback – ormai è sulla bocca di tutti – e prevede un rimborso di tot. euro a fronte di un acquisto con carta, di altri tot. euro. Un meccanismo complesso per quelli che non sono nativi digitali. Ma ce la possiamo fare muniti di APP e di SPID, anche queste parole non proprio di uso comune. Mentre scriviamo non ci risulta che siano milioni coloro che hanno aderito alla novità strutturale introdotta dal Governo e che prevede un ristoro, a fine ... Leggi su leurispes (Di venerdì 4 dicembre 2020) È un classico scordarsi di chiedere loe poi indignarsi nei confronti di chi non te lo rilascia. Forse per questo l’evasione fiscale sembra un mostro invincibile, come l’Idra dalle sette teste. E non solo per combattere i furbetti delloche nasce una “Lotteria” – come quella di Capodanno – accompagnata, per le Feste, da un incentivo ad usare le carte di credito. Quest’ultimo si chiama cashback – ormai è sulla bocca di tutti – e prevede un rimborso di tot. euro a fronte di un acquisto con carta, di altri tot. euro. Un meccanismo complesso per quelli che non sono nativi digitali. Ma ce la possiamo fare muniti di APP e di SPID, anche queste parole non proprio di uso comune. Mentre scriviamo non ci risulta che siano milioni coloro che hanno aderito alla novità strutturale introdotta dal Governo e che prevede un ristoro, a fine ...

