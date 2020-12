X Factor 2020, semifinale: MyDrama eliminata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al termine della semifinale di X Factor 2020 un altro concorrente lascia la gara, MyDrama, definendo il gruppo dei quattro finalisti che si sfideranno per il titolo la prossima settimana. Il traguardo è vicino. Manca una sola settimana alla finale di X Factor 2020 e la semifinale ha decretato il gruppo di quattro artisti che si contenderanno il titolo di questa edizione particolare del talent di Sky. Con l'eliminazione di MyDrama, infatti, restano in gara soltanto i Little Pieces of Marmalade, N.A.I.P., Casadilego e Blind, uno per ogni squadra. La giovane artista della squadra di Hell Raton è uscita dopo uno scontro finale che l'ha vista sfidarsi a colpi di cavalli di battaglia con Blind, in una penultima puntata che è stata contrassegnata da ospiti del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al termine delladi Xun altro concorrente lascia la gara,, definendo il gruppo dei quattro finalisti che si sfideranno per il titolo la prossima settimana. Il traguardo è vicino. Manca una sola settimana alla finale di Xe laha decretato il gruppo di quattro artisti che si contenderanno il titolo di questa edizione particolare del talent di Sky. Con l'eliminazione di, infatti, restano in gara soltanto i Little Pieces of Marmalade, N.A.I.P., Casadilego e Blind, uno per ogni squadra. La giovane artista della squadra di Hell Raton è uscita dopo uno scontro finale che l'ha vista sfidarsi a colpi di cavalli di battaglia con Blind, in una penultima puntata che è stata contrassegnata da ospiti del ...

