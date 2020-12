Spaccio a Bollate | fermato dai Carabinieri un 23enne con 11 dosi di cocaina

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella serata di ieri 2 dicembre, idi, durante un giro di perlustrazione, hanno arrestato un ragazzo italiano classe 1997 per possesso illecito di sostanze stupefacenti ai fini di. I militari, alle 18:30 circa, transitando in via Matteotti a, hanno notato due soggetti sospetti a bordo di un auto che stavano td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.