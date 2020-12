Sciopero benzinai | chiudono dal 14 sera al 17 mattina Codacons | E' illegale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E' in arrivo unodeilungo tre giorni: da lunedì 14 dicembrefino alladi giovedì 17 . Ad annunciarlo le associazioni di categoria dei distributori di carburanti che ...

Ettore572 : RT @TelevideoRai101: Sciopero benzinai dal 14 al 17 dicembre - TelevideoRai101 : Sciopero benzinai dal 14 al 17 dicembre - Italia_Notizie : Sciopero dei benzinai per tre giorni, “lasciati fuori dai decreti ristori del governo” - TerrinoniL : Dal 14 al 17 dicembre ci sarà uno sciopero dei benzinai - Il Post - misiagentiles : RT @romatoday: Un altro ostacolo alla fuga dalle città: benzinai in sciopero prima dello stop agli spostamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero benzinai

Distributori fermi per tre giorni. I lavoratori: "Noi esclusi dai decreti Ristori". Rienzi del Codacons: "Creerà disagi immensi ai cittadini", mentre l'Unione consumatori avverte: "E' illegittimo" ...Tre giorni di scipero per tutti i benzinai. Benzinai, sciopero in arrivo Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina ...