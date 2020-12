Pioli preoccupato | «Cresce il rischio infortunio con le temperature basse Su Kjaer…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic. Le sue parole Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic. Queste le sue parole sulinfortuni. «Con tanti impegni, crescono i rischi degli infortuni: Kjaer ha avuto qualcosa a livello muscolare, anche se non so l'entità, e si sono fermati Ibra e Leao. Lesi fanno sentire, ma non ci tiriamo indietro perché ho una squadra giovane e supereremo anche le assenze importanti».