MSI Prestige 14 Evo | il notebook perfetto per lavorare e studiare da casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) MSI14 Evo è uncompatto e leggero, dal peso di soli 1,29 kg e che soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata, con tutte le carte in regola per supportare studenti e lavoratori nell’arco di tutta la giornata. Per farlo, MSI ha inserito sotto la bellissima scocca del14 Evo un processore Intel Core i7-1185G7 di ultima generazione, top di gamma della famiglia Tiger Lake con grafica integrata Iris Xe. A dare supporto a una CPU che non teme rivali nella gestione dei principali software da ufficio, troviamo 16 GB di RAM e un’unità a stato solido da 512GB, capace di contenere tutti i vostri documenti. Per poter seguire lezioni e conferenze non basta però un buon processore, servono anche un’ottima connettività e uno schermo di alto livello: MSI ovviamente lo sa, così ha inserito nel ...