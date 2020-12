L’Ai di Facebook ha aumentato di cinque volte la quantità di post di odio che individua e rimuove (Di giovedì 3 dicembre 2020) Facebook’s Chief Technology Officer, Mike Schroepfer (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)Durante il Web Summit, che si sta tenendo da remoto a Lisbona, Facebook ha rivelato che la quantità di post d’incitamento all’odio rimossi dai suoi sistemi d’intelligenza artificiale si è quintuplicata rispetto all’anno passato. A rivelare il dato è stato il direttore tecnico del social network, Mike Schroepfer, secondo cui Facebook, nonostante il crescente e diffuso scetticismo che aleggia attorno alle piattaforme social, avrebbe ancora una forza positiva per aiutare le persone a rimanere connesse tra di loro. Schroepfer, durante il suo intervento, ha spiegato che Facebook è impegnato in un’enorme sfida, a livello ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020)’s Chief Technology Officer, Mike Schroepfer (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)Durante il Web Summit, che si sta tenendo da remoto a Lisbona,ha rivelato che ladid’incitamento all’rimossi dai suoi sistemi d’intelligenza artificiale si è quintuplicata rispetto all’anno passato. A rivelare il dato è stato il direttore tecnico del social network, Mike Schroepfer, secondo cui, nonostante il crescente e diffuso scetticismo che aleggia attorno alle piattaforme social, avrebbe ancora una forza positiva per aiutare le persone a rimanere connesse tra di loro. Schroepfer, durante il suo intervento, ha spiegato cheè impegnato in un’enorme sfida, a livello ...

