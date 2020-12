KAHVECI | UN MANCINO DA SBALLO PER IL BASAKSEHIR

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ?rfan Cannasce a Bayat, il 15 luglio del 1995, è un centrocampista turco attualmente in forza all’Istanbul. La sua carriera giovanile avviene tra le file del Genclerbirligi, che nel 2013 lo manda in prestito all’Hacettepe per farsi le ossa in 3 Lig, ovvero la quarta serie Turca. Al rientro debutta in Superlig il 29 agosto del 2014, a 19 anni e un mese con Mustafa Kaplan, che era stato il suo allenatore anche all’Hacettepe. Nelle tre stagioni con la squadra A del Genclerbirligi,registra 71 presenze e 9 reti, prima di essere ceduto all’Istanbulnel gennaio 2017. Con la formazione di proprietà del Ministero turco per la Gioventù e lo Sport disputa 97 partite e mette a segno 10 gol, vincendo il titolo nel 2019-20 al termine di una stagione eccellente. Così il ...

mikes_neri : #Kahveci del Basaksehir. 3 gol di mancino. Uno più bello dell’altro. Non lo rivedrò mai più ma mi è entrato nel cuore -

Giroud fa poker, nel Chelsea, come Simone Inzaghi contro il Marsiglia, sempre in Champions, nel 2003. Gli inglesi passano per primi, imponendosi a Siviglia. Tripletta per Kahveci, ...Giroud fa poker, nel Chelsea, come Simone Inzaghi contro il Marsiglia, sempre in Champions, nel 2003. Gli inglesi passano per primi, imponendosi a Siviglia. Tripletta per Kahveci, ...