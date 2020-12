Jacquemus, un Natale tutto «Pink» (e accessibile) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quando si tratta di prendere un concetto essenziale e declinarlo in chiave moda, Simone-Porte Jacquemus è un vero e proprio alchimista di contenuti. Un semplice colore ad esempio, in questo caso il rosa, si è appena trasformato non solo in una capsule collection di Natale, ma anche e soprattutto in un rimedio contro il malumore che potrebbe far capolino durante le particolari festività in arrivo: si tratta di Pink, una mini serie che rivisita in rosa alcuni dei capi d’abbigliamento e accessori più iconici firmati Jacquemus, con l’obiettivo di infondere gioia e positività. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quando si tratta di prendere un concetto essenziale e declinarlo in chiave moda, Simone-Porte Jacquemus è un vero e proprio alchimista di contenuti. Un semplice colore ad esempio, in questo caso il rosa, si è appena trasformato non solo in una capsule collection di Natale, ma anche e soprattutto in un rimedio contro il malumore che potrebbe far capolino durante le particolari festività in arrivo: si tratta di Pink, una mini serie che rivisita in rosa alcuni dei capi d’abbigliamento e accessori più iconici firmati Jacquemus, con l’obiettivo di infondere gioia e positività.

Per infondere spensieratezza in occasione delle particolari festività alle porte, lo stilista ha lanciato una capsule collection di must-have in versione rosa. A prezzi decisamente accessibili ...

Jacquemus vede il Natale in rosa con la Pink Christmas Capsule

Calzini, portachiavi, piccole borse a tracolla, berretti. La collezione zuccherina di Jacquemus, a poche ore dal lancio, va a ruba. Complici: un colore anticonvenzionale per il Natale e prezzi abborda ...

Per infondere spensieratezza in occasione delle particolari festività alle porte, lo stilista ha lanciato una capsule collection di must-have in versione rosa. A prezzi decisamente accessibili.