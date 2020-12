Iran: torna in carcere l'attivista Nasrin Sotoudeh (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stoccolma, 3 dic. (Adnkronos) - Nasrin Sotoudeh, attivista Iraniana per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel alternativo è stata nuovamente incarcerata in Iran alla vigilia della cerimonia di consegna del riconoscimento, in programma per oggi. A riferirne sono stati gli organizzatori, la 'Right Livelihood Foundation', che si è definita "sotto shock" per la notizia della nuova detenzione di Sotoudeh, condannata a più di 30 anni di reclusione e rilasciata il 7 novembre dal carcere, dove ha contratto il Covid-19. "Con quest'ultima mossa, le autorità Iraniane hanno dimostrato che arriveranno a qualunque cosa per negare a Sotoudeh il suo legittimo diritto a lavorare per una società più giusta", ha dichiarato il direttore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stoccolma, 3 dic. (Adnkronos) -iana per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel alternativo è stata nuovamente incarcerata inalla vigilia della cerimonia di consegna del riconoscimento, in programma per oggi. A riferirne sono stati gli organizzatori, la 'Right Livelihood Foundation', che si è definita "sotto shock" per la notizia della nuova detenzione di, condannata a più di 30 anni di reclusione e rilasciata il 7 novembre dal, dove ha contratto il Covid-19. "Con quest'ultima mossa, le autoritàiane hanno dimostrato che arriveranno a qualunque cosa per negare ail suo legittimo diritto a lavorare per una società più giusta", ha dichiarato il direttore della ...

Stoccolma, 3 dic. (Adnkronos) - Nasrin Sotoudeh, attivista iraniana per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel alternativo è stata nuovamente ...

Difensore delle donne in Iran, il suo rilascio temporaneo è durato meno di un mese. Deve scontare una pena di 12 anni ...

