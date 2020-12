Intossicazione da monossido: neonato di 3 mesi in ospedale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rezzato (Brescia), 3 dicembre 2020 - Un bimbo di appena tre mesi è rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella abitazione dei genitori dove vive anche la sorellina di 2 anni. L'incidente a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rezzato (Brescia), 3 dicembre 2020 - Un bimbo di appena treè rimasto intossicato daldi carbonio nella abitazione dei genitori dove vive anche la sorellina di 2 anni. L'incidente a ...

L'incidente a Rezzato. Il piccolo non ha avuto gravi conseguenze ma resta in osservazione Rezzato (Brescia), 3 dicembre 2020 - Un bimbo di appena tre mesi è rimasto intossicato dal monossido di carbon ...

A Rezzato, in provincia di Brescia, un bimbo di appena tre mesi è rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella abitazione dei genitori dove vive anche la sorellina di due anni. Sul posto è inte ...

