Hong Kong | perché siamo al fianco di Joshua Scrive Fedeli Pd

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Saranno giorni duri, ma resisteremo”. C’è consapevolezza, forza, coraggio nelle parole cheWong ha pronunciato prima di essere riportato in cella con i suoi due compagni di detenzione dopo la condanna a 13 anni e mezzo di reclusione inflitta per aver protestato, l’anno scorso, contro la dura repressione cinese, l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia, gli abusi, le violenze, per difendere la libertà die contro una legge sull’estradizione liberticida e pericolosa poi ritirata. Ma c’è anche, in queste parole, un appello a tutta la comunità internazionale a non rinunciare alla battaglia per i diritti umani, il rispetto della legge, delle convenzioni, degli accordi come quello che nel ’97 fissò il principio di “una Cina, due sistemi” che dovrebbe valere per tutti almeno fino al 2047 e non unilateralmente ...