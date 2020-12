Haaland | “Torno presto | ho parlato con il mio dottore”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Erlingè pronto a tornare nuovamente in campo dopo lo stop di ieri sera che lo ha costretto a saltare la gara di Champions League contro la Lazio. L’attaccante del Borussia Dortmund, dopo notizie incerte, ha pubblicato un tweet rassicurando tutti: “Ho buone notizie, hocon il mio dottore. Torno.” Good news! Spoke with my doctors. Back pic.twitter.com/nziJH16mec — Erling(@Erling) December 3, 2020 Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.